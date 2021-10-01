Akgül, şampiyonluk için mindere çıkacak

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Taha Akgül, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşmak için mindere çıkacak.

Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, AA muhabirine, yarın başlayacak Dünya Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu.

Taha, Dünya Güreş Şampiyonası'nın olimpiyatlardan kısa bir süre sonra yapılacağına işaret ederek, "Zaten olimpiyatlara iyi hazırlanmıştık. O yüzden Dünya Şampiyonası'na hazırlanma gibi bir zamanımız olmadı. 'Hazırız' diyebilirim. Zaten fizik olarak olimpiyatlara yönelik çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. O çalışmanın verdiği formla Dünya Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.

"Buraya rahat bir şekilde gidiyorum." diyen Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir müsabaka gibi... Tabii ki ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Her katıldığım şampiyonada altın madalya için güreşen bir sporcuyum. Burada psikolojik olarak daha rahat güreşeceğim. Çünkü olimpiyatlarda hedefim altın madalyaydı, bronz nasip oldu. Ummadığım, beklemediğim bir yenilgi aldım. Şimdi en azından Dünya Şampiyonası'na olimpiyatın stresini de atmış bir şekilde gideceğim. Bu rahatlıkla, bu öz güvenle güreşeceğim. İyi olacağını düşünüyorum. İlk defa belki de kasmadan, kendimi rahat hissederek bir Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Dünya Şampiyonası hep önemlidir. İnşallah, Allah nasip ederse üçüncü kez dünya şampiyonluğu hedefim var. "