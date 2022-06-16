Akdeniz’in ve NATO’nun en iyi mayın avcıları göreve hazır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerinin yüzü olan Mayın Filosu Komutanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı da daima hazır bekliyor.

"Engin" ve "Aydın" sınıflarındaki mayın avlama gemilerine sahip komutanlık, bünyesindeki gemilerin sonar sistemleri, insansız su altı araçları ve mayın harbi dalgıçlarıyla deniz mayınlarını tespit ve imha ederek görevlerini sürdürüyor. İmkan ve kabiliyetleriyle dünya bahriyeleri arasında seçkin bir yere sahip olmayı sürdüren Mayın Filosu Komutanlığı gemileri, NATO'nun en etkin mayın gemileri arasında yer alıyor.

Parola: Her an göreve hazır

TCG Alanya Gemisi Komutanı Deniz Binbaşı Mehmet Devrim Dikmen, filoda mayın karşı tedbirleri kapsamında 5'i Engin, 6'sı Aydın sınıfında 11 mayın avlama gemilerinin bulunduğunu belirterek “Engin sınıfı mayın avlama gemileri ve harbe hazırlık seviyesi yüksek personeliyle uluslararası tatbikatlarda büyük başarılar elde etmiş ve Akdeniz'deki en etkili mayın filosu olarak anılmaya başlanmıştır. Aydın sınıfı mayın avlama gemileri ise dünya bahriyelerindeki mayın avlama gemileri arasında mevcut en son teknolojiye sahip olup NATO'nun en etkin gemileridir. Belirli derinliklerde oluşabilen sıcaklık tabakaları nedeniyle tespit edilemeyen mayınları, değişebilir derinlikli sonarı sayesinde tespit edebilme özelliğine sahip olan bu gemilerde, mayınlar uzaktan kumandalı su altı cihazları vasıtasıyla teşhis ve imha edilmektedir” dedi.

Seyir Harekat Subayı Deniz Üsteğmen Anıl Daşkın ile Savaş Harekat Merkezi subayı Deniz Teğmen Furkan Kaan Altınok ise bir mayın tespit ve teşhis edildikten sonra etkisiz hale getirilme sürecini anlattı. Mayın harbi dalgıçlarının mayına patlayıcı yetiştirdiğini belirnten ikili, patlayıcının daha sonra fünye ve fitille irtibatlanarak infilak ettirildiğini, uzaktan kumandalı su altı aracı "PAP Mk 5" cihazıyla da mayınları bulundukları yerde imha ettiklerini söyledi.