Akdeniz’de Zafer Şahin’den adaylık başvurusu

AK Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan Aday Adayı Zafer Şahin Özturan başvurusunu coşkulu bir kalabalık eşliğinde yaptı. Hâlihazırda Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan Zafer Şahin Özturan, adaylık başvuru dilekçesini yaklaşık 2 bin kişinin katılımı ile AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Ali Can’a verdi.

Miting gibi başvuru

Miting havasında gerçekleşen başvuru sonrası konuşan Özturan, “Halka hizmet, Hakk’a hizmet anlayışı İle çıktığımız bu yolculuğumuzda beni yalnız bırakmadığınız için, siz hemşerilerimden, dostlarımdan Allah razı olsun. Beni mutlu ettiniz’ diyerek teşekkür etti. Başkan adayı Özturan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Akdeniz’de büyümüş, sizin içinizde yetişmiş, iyi günde kötü günde acı tatlı günde her şeyim olan sizlerin arasında olduğum için Rabbime şükürler olsun. AK Parti kurulduğu günden beri Rabbim bana Recep Tayyip Erdoğan’la beraber yol yürümeyi nasip etti. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek: Herkesi kucaklamak demektir. AK Parti siyaseti, hizmet siyasetidir. Kardeşlik siyasetidir. Birlik siyasetidir. İşte bugün burada sizinle beraberim. İnanın sizlerin sevgisinden çok duygulandım, çok duygulandım…”