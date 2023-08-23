Akdeniz'de ücretisz üniversite hazırlık kursları başlıyor!

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olan ve Gökdelen İş Merkezi 29’uncu katta hizmet veren Etüt Merkezi’nde, bu eğitim-öğretim döneminde de lise mezunu öğrencilere eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanda, uzman eğitmenler gözetiminde üniversite hazırlık kursu verilecek. Kurslara katılmak isteyen lise mezunu öğrenciler 26 Ağustos-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvuru yapabilir.

Etüt Merkezi sayesinde yüzlerce genç üniversite hayaline kavuştu

Hizmete açıldığı günden bu yana yüzlerce gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren Etüt Merkezi’nde; rehberlik hizmetinden deneme sınavlarına, kaynak kitap desteğinden eğitim kartına, kültür gezileri ve gençlik kamplarına dek farklı birçok aktivite de yer alıyor. Akdeniz Belediyesi’nin ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, (03245030642) ve (05527690805) numaralı telefonlar üzerinden de iletişime geçebilir. Kurslara başvuruların; belirtilen tarih aralığında alınacağı, sonrasında ek süre olmayacağı kaydedildi.

Başkan Gültak gençlere çağrı yaptı

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak da yaptığı çağrıda, dilediği mesleği kazanmak isteyen lise mezunu gençleri, ücretsiz sağladıkları üniversite hazırlık kurslarına katılmaya davet etti. Gençlere eğitimde yeni fırsatlar sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Gültak, üniversite hayali kuran gençlere seslenerek; “Akdenizli gençlerimize hayatın birçok alanında olduğu gibi eğitimde de fırsat eşitliği sunmak için çalışıyoruz. Etüt Merkezimizde, 1 Tıp, 1 Hukuk, 5 Hemşirelik, 5 Mühendislik, 14 de öğretmenlik bölümleri olmak üzere 432 öğrencimizden 46’sı lisans, 82’si de önlisans bölümlerine yerleşme başarısı gösterdi. Gençlerimize çağrım, bu fırsatı kaçırmamalarıdır. Etüt Merkezimizde, uzman öğretmenlerimizin vereceği hazırlık kurslarına katılarak, hayalini kurduğunuz üniversiteleri kazanın, gelecekte yapmak istediğiniz mesleğe emin adımlarla ilerleyin” ifadelerini kullandı.



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