Akdeniz'de peş peşe depremler

Akdeniz'de 3.9 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
27 Nisan 2019 Cumartesi 06:44
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 00:40'ta Akdeniz'de 3.9 ve 00:54'te 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
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