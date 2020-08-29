Akdeniz'de göçmenleri kurtaran tekneden Avrupa'ya yardım çağrısı

ROMA (AA) - İngiliz sokak sanatçısı "Banksy"nin sağladığı mali kaynakla Akdeniz’de göçmenleri kurtaran "Louise Michel" isimli tekneden, İtalya ve Malta başta olmak üzere Avrupa Birliği’ne (AB) "acil yardım" çağrısı yapıldı.



İngiliz "The Guardian"ın gazetesinin haberine göre, Banksy bugüne kadar eserlerinden elde ettiği gelirle, Fransız ordusundan emekli edilmiş 31 metrelik hızlı müdahale teknesini, kurtarma teknesine dönüştürdü.

19. yüzyılda yaşayan Fransız anarşist öğretmen Louise Michel’in adının verildiği, üzerinde "Rescue (Kurtarma)" yazan ve kalp şeklinde bir can simidi tutan genç kızın tasvir edildiği pembe renkli tasarımıyla dikkati çeken tekne, kısa süre önce Akdeniz’de göçmenleri kurtarmaya başladı.



Daha önce farklı sivil toplum örgütlerine ait gemilerle göçmen kurtarma operasyonları düzenleyen Alman kaptan Pia Klemp’in komuta ettiği Louise Michel teknesi, önceki gün 89 kişiyi, son 24 saatte de aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu 130 göçmeni daha denizden kurtardı.



Tekne adına açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda, güvertedeki 219 göçmen ve 10 mürettebatla kapasitesinin limitlerinde bulunduğu, manevra dahi yapacak durumda olmadığı ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Söz konusu hesaptan, İtalya ve Malta’nın acil arama kurtarma birimlerine yapılan ve cevap alınamayan çağrı kodları da paylaşılarak, AB’nin bir an önce kendilerine yardım için harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.



- STK'ler Louise Michel'in yardımına koşuyor

Louise Michel'den gelen yardım çağrılarına AB ülkeleri ve kurumlarından yanıt gelmezken, Avrupalı STK'ler harekete geçti.

Akdeniz’de göçmen kurtarma operasyonlarına katılan "Mediterranea Saving Humans" isimli STK de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya ve Malta’nın yardım etmemesi sebebiyle Louise Michel teknesine yardıma gitmek üzere yola çıktıklarını ancak bunun zaman alacağını belirtti.



Alman STK Sea Watch'un gemisi de güvertesindeki 201 göçmenle 6 gündür denizde güvenli liman beklemesine karşın rotasını değiştirerek, Louise Michel teknesine yardıma gittiğini duyurdu.

