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Akdeniz'de göçmen faciası! 117 kişi boğularak öldü

Perşembe gecesi Libya'nın Garabulli kentinden hareket eden şişme botun, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından sönmeye başlamasıyla,Trablus'un 45 mil açığında Akdeniz'de battığı açıklandı. Kazada 117 göçmen'in öldüğü belirtildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:03
Akdeniz'de göçmen faciası! 117 kişi boğularak öldü

Libya açıklarında 120 göçmeni taşıyan bir botun battığı, aralarında 2 bebeğin ve bir hamile kadının da olduğu 117 kişinin boğulduğu ve 3 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

İtalyan basınının aktardığı haberlere göre; perşembe gecesi Libyanın Garabulli kentinden hareket eden şişme botun, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından sönmeye başlamasıyla Trablusun 45 mil açığında battığı açıklandı. Akdeniz'de yılın ilk ölümlü kazası olarak kayıtlara geçen trajik kazanın ardından 3 saat boyunca müdahale edilmemesi üzerine, çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden olan 117 kişinin denizde can verdiği bildirildi.

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopterle, kazadan 3 saat sonra kurtarılan ikisi Sudanlı, biri Gambiyalı üç göçmen dün İtalyanın güneyindeki Lampedusa Adasına getirildi.

Hayatta kalan göçmenlerin hipotermi nedeniyle tedaviye alındığı belirtildi.

İtalya Deniz Kuvvetlerinin ve Libya Sahil Güvenliğinin tüm gece boyunca kazanın meydana geldiği Libya karasularında arama-kurtarma çalışması yaptığı, ancak ne batan bota ne de göçmenlere ulaşılabildiği bildirildi.

Bir hamile kadın ile 2 bebek de boğuldu

Hayatta kalanların, Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) yetkililerine anlattıklarına göre; botta biri hamile on kadın ile biri 2 aylık iki bebek de bulunuyordu.

İtalya limanlarını Akdenizden gelen göçmenlere kapatan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, Libya açıklarında yine ölümler var. Avrupa limanları açık olduğu sürece, insan tacirlerine birileri yardım etmeyi sürdürdüğü müddetçe, insan kaçakçıları öldürmeye ve bu işi yapmaya devam edecek, ifadesini kullandı.

Geçen yıl Akdeniz^'de boğularak ölen göçmenlerin sayısı 2 bin 262 olarak kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:03
  1. Akdeniz
  2. Libya
  3. Akdeniz'de facia
  4. göçmen faciası
  5. Kaçak göçmenler
  6. 117 kişi öldü

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