Akdeniz Üniversitesi Layla’nın yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş’ta 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük bir kısmı yanan Leyla Demirci’nin ilk doku nakli gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Altinova Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Leyla Demirci 1,5 aylıkken eşarbının tutuşması sonucu yüzü ve kafa derisi yandı. İHA’nın gündeme getirdiği haberin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye’nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Plastik ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ömer Özkan ve ekibi 6 Şubat tarihinde 9 saat süren operasyonla Leyla’yı yeni görüntüsüne kavuşturdu. İlk doku naklinin yapıldığı operasyonun revizyon sürecinin devam edeceği bildirildi.

Operasyon sonrasında aynada kendini gördüğünde inanamadığını söyleyen Leyla Demirci, "Şu an çok mutluyum. Bir kaç tane daha operasyonum kaldı. Şu süreçten dolayı ertelendi. Operasyon sonrasında kendimi aynada gördüğünde inanamadım. Çok heyecanlandım çok mutlu oldum. Ömer hocama ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kızının artık yüzünün güldüğünü söyleyen anne Ülfet Demirci ise, "Başarılı bir operasyon sonrası hepimiz çok mutlu olduk. Leyla’nın yeni bir yüze kavuşması bizler için anlatılmaz bir duygu oldu. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Leyla’nın sağlık sorunları nedeniyle iş bulamamasından dolayı iş adamlarına ve yetkililerine sitemde bulunan baba Sait Demirci ise, "Leyla’nın başarılı bir operasyon geçirerek yeni görüntüsüne kavuşması bizi çok mutlu etti. Şu an çok mutluyuz çok sevinçliyiz. Önceden dışarıya çıkmak istemiyordu ve biz de bu durumuna çok üzülüyorduk. Operasyon sonrası yüzü gülmeye başladı ve bizlerde onun mutluluğuyla mutlu olduk. Bu zorlu süreçten dolayı da işsiz kaldım ve çok zor günler geçiriyoruz. Yetkililerden iş bulma konusunda yardım istiyorum" dedi.