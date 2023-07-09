Akdeniz foklarını korumak için ilginç yöntem

Sadece denizden ulaşılabilinen sualtı mağaralarında yaşamalarına rağmen yaz mevsiminde teknelerle rahatsız edilen fokların yaşadığı bilinen iki mağaranın girişi demir zincirlerle kapatıldı. Kaş ve Demre kaymakamlıklarının izniyle harekete geçen Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG), AKUT dağcılarının desteğiyle sadece denizden ulaşılan Mavi ve Korsan mağaralarının önüne zincir gererek tekne girişini önlemiş oldu. Fokların insan gürültüsünden çok etkilendiğini belirten SAD Yönetim Kurulu üyesi Cem Orkun Kıraç, “Akdeniz fokunu korumak için iki önemli mağaraya fiziki bariyer yaptık. Yerkürenin doğal mirası foklar insan etkilerinden çok kolay etkilenir” dedi.

Dünya genelinde 900 civarında kalan narin deniz memelisinin yüz kadar bireyinin Türkiye’de yaşadığı bilinirken Kaş ve Demre’deki iki fok mağarasının girişi büyük zincirlerle kapatıldı. Karadan ulaşılması çok zor olan sualtı mağaralarında yaşayan narin deniz canlıları, özellikle yaz aylarında turistik ve günübirlik teknelerin yarattığı tehlikeyle karşılaşıyor. Deniz memelilerini korumak için yıllardır çabalayan Sualtı Araştırmaları Derneği, iki fok mağarasının insansal etkilerden korunması için Türkiye’de ilk kez zincir gerdi.

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