0553 313 94 23

Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nde yönetim değişikliği

Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nde yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim değişti.

09 Temmuz 2019 Salı 14:51
Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nde yönetim değişikliği

Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nde yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim değişti. Kulübün yeni başkanı Ahmet Durakoğlu oldu.


Akdeniz Belediye Spor Kulübü, 5 Temmuz 2019 Cuma günü olağanüstü genel kurula gitti. Genel kurulda yeni yönetim de belirlendi.


Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bir açıklama yaparak, Akdeniz ve Mersin’de, spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını, özellikle altyapıya büyük önem vereceklerini vurguladı. Gültak, “Akdeniz sınırları içerisinde sporla buluşmayan çocuğumuz ve gencimiz kalmayacak. Herkese ve her kesime ulaşarak sporu sevdireceğiz. Yeni yönetimle birlikte kulübümüzün çok daha iyi yerlere taşınacağına inanıyorum. Yeni dönemin hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.


Başkan Gültak, kulüp yönetimine seçilen Başkan Yardımcısı Mehmet Güler’e de geçirdiği kalp krizi nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.


Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nün yeni Başkanı Ahmet Durakoğlu ise Başkan Gültak’ın da sağlayacağı destek ve katkılarla kulüp olarak bundan sonra da yerel ve ulusal ölçekte ses getiren başarılara imza atacaklarına inandıklarının altını çizdi.


Akdeniz Belediye Spor Kulübü olağanüstü genel kurulu sonucu, kulüp yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan: Ahmet Durakoğlu, başkan yardımcıları M. Fatih Seyid, Mehmet Yüce, Mehmet Güler, Abuzer Bilen ve Mehmet Özdemir; genel sekreter Mehmet Dindar, genel sekreter yardımcısı Emine Tatar, sayman Erdal Belim, sayman yardımcısı Yücel Şen.


Kulübün Denetim Kurulu üyeleri ise Mehmet Açıkbaş, Mehmet Kaşıturnalı ve Ümit İlça’dan oluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keloğlan iki farklı tiyatro ile Akşehirli çocuklarla buluştu
    1. Keloğlan iki farklı tiyatro ile..
    2. Akaryakıt istasyonu girişi belediye..
    3. Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci..
    4. Bursa’da hamile köpeği "havlıyor" diye..
    5. ’Erbil Türkoloji Yaz Okulu Programı’..
    6. Merkez Bankası kendi dijital parasını..
    7. Ayasköy Bellekevi açıldı
    8. Isparta’da kaçak kazıya jandarma..
    9. "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce..
    10. İtalyan film şirketi Malatya’nın..
    11. Antalya'da midibüsün çarptığı Rus..
    12. "Yeni partinin akıbetinin hüsran..
    13. Rus arama kurtarma gemisi Çanakkale..
    14. Hilvan’da seracılığı yaygınlaştırma..
    15. Volkswagen’in Türkiye’ye yatırımına..
    16. Türkiye harekete geçti! Kıbrıs Rum..
    17. Başak Eraydın'dan yılın ilk WTA..
    18. Bozova’da trafik kazası: 4 yaralı
    19. Başkan Dağtekin vatandaşların..
    20. Adana’da okçuluk yaz okulları tam gaz..
    21. Başkan Kavuş, Meram Yaz Kurslarının..
    22. Manisa'da FETÖ operasyonu
    23. Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz..
    24. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,..
    25. Cahit Özkan sağlık durumu nasıl? AK..
    26. Sandıklı ve köylerinde haşhaş hasadı..
    27. FETÖ’nün ’Kadın zabıt katiplerinden..
    28. Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
    29. Polise kardeşinin kimliğini verdi,..
    30. SETA yabancı basının inine girdi!..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!