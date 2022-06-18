Akciğeri tertemiz yapıyor! Tere otu kürü tarifi nasıl yapılır?

Tere Otu Nedir?

Tere turp ailesinden, ince yeşil yapraklı bir bitkidir. Su teresi olarak da adlandırılır. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırdığı için oldukça faydalı bir bitkidir. Tere otu genellikle salataların içerisine konularak veya tek başına tüketilir. Tere otu pişirildiğinde tadı acılaşır bu nedenle çiğ olarak tüketilir.

Tere Otunun Faydaları Nelerdir?

Tere otu içerisinde A, C ve K vitaminleri, folik asit, niasin, kolin, sodyum, potasyumi omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bulunur. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, manganez, bakır, fosfor ve selenyum mineralleri bakımından da oldukça zengindir. Vitamin ve mineraller bakımından zengin olması sebebiyle bir çok hastalığa karşı şifalıdır.

Tere otu kanser oluşumunu önleyici bir bitkidir. Özellikle yapılan araştırmaların sonucuna göre terenin mide, göğüs ve akciğer kanserini önlediği görülmüştür. İçerisinde bulunan C vitamini ve folik asit vücutta ki serbest radikallari önlemede önemli rol oynar. Vücutta kanser oluşumunun en temel sebebi serbest radikallerin olmasıdır.

Yine içerisindeki C vitamini ve folik asit sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Tere Otu bakteri ve virüs gibi dış hastalıklara karşı vücudu korur. Düzenli olarak C vitamini tüketimi beyin dokularını onarır ve kan hücrelerinin zarar görmesini önler. Bu sayede alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Tere otunun bol miktarda kalsiyum içermesi diş sağlığı açısından önemlidir. Dişleri korur ve güçlendirir. Kalsiyum kemik için en önemli mineraldir. Terenin içerisinde bulunan bol miktarda ki kalsiyum kemik erimelerini önler, kemik yoğunluğunu artırır ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Hamilelikte folik asit anne ve bebek sağlığı için oldukça önemlidir. Terenin içerisinde bol miktarda folik asit bulunması sebebiyle özellikle hamilelere tavsiye edilir.

Tere otunun kükürt bakımından zengin olması nedeniyle sindirimi kolaylaştırıcı özelliği vardır. Terenin tüm bu faydalarından yararlanmak istiyorsanız tüketeceğiniz terenin taze ve kesinlikle yaprakları sararmamış olanlarından olması gerekir. Ayrıca salatanın içerisinde değil de tek başına tüketildiğinde daha çok fayda sağlar.

Sigarayı Bıraktıran Tere Otu Kürü – Akciğerleri Temizlemek İçin Müthiş tarif

Özellikle sigara içenlere önerilen tere kürü mükemmel derecede akciğerleri temizler.

Tere otu kürü yapmak için ihtiyacınız olan tek malzeme; yarım litre su ve 15-20 adet taze tere otu’dur.

Kaynayan suya tere otları atılarak 3 dakika kaynatılır. Soğuması beklemeden süzülür ve ılık veya soğuk olarak içilir.