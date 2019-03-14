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Akciğer ve karaciğer kanseri nedenleri, kanser türleri ve tedavi yöntemleri

Sigara ve alkol insan sağlığını sayısın zararları dokunmakta. Bu zararların en yaygın görüneni ise karaciğer kanseridir. Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolden çıktığı bir hastalıktır. Kanser akciğerlerde başladığında, buna akciğer kanseri denir. Karaciğer kanseri, organın üzerinde gelişen kötü huylu tümörleri tarif etmektedir. Peki akciğer kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri evreleri ve tedavisi. Karaciğer kanseri nedir? Karaciğer Kanseri Belirtileri nelerdir tanı ve tedavisi nasıl yapılır?

14 Mart 2019 Perşembe 12:26
Akciğer ve karaciğer kanseri nedenleri, kanser türleri ve tedavi yöntemleri

Sigara ve alkol insan sağlığını sayısın zararları dokunmakta. Bu zararların en yaygın görüneni ise karaciğer kanseridir. Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolden çıktığı bir hastalıktır. Kanser akciğerlerde başladığında, buna akciğer kanseri denir. Karaciğer kanseri, organın üzerinde gelişen kötü huylu tümörleri tarif etmektedir. Peki akciğer kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri evreleri ve tedavisi. Karaciğer kanseri nedir? Karaciğer Kanseri Belirtileri nelerdir tanı ve tedavisi nasıl yapılır?

Akciğer kanseri belirtileri ve tedavisi, akciğer kanserinin ilk belirtileri, akciğer kanseri ilk evre belirtileri, akciğer kanseri evreleri, akciger kanseri olan ne kadar yaşar, akciğer kanseri belirtileri ve evreleri, akciğer kanseri nedir kısaca... Akciğer kanseri akciğerlerde başlar ve lenf bezlerine veya vücuttaki beyin gibi diğer organlara yayılabilir. Diğer organlardaki kanser de akciğerlere yayılabilir. Kanser hücreleri bir organdan diğerine yayıldığında buna metastaz denir .

Akciğer kanseri türleri ve evreleri

İki ana akciğer kanseri türü, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) vardır . Akciğer kanserinde evreleme, kanserin lokal olup olmamasına veya akciğerlerden lenf bezlerine veya diğer organlara yayılmış olmasına dayanır. Akciğerler büyük olduğu için, tümörler bulunmadan önce içlerinde uzun süre büyüyebilir. Öksürük ve halsizlik gibi semptomlar ortaya çıktığında bile insanlar diğer nedenlerden kaynaklandığını düşünüyor. Bu nedenle erken evre akciğer kanseri (evre I ve II) tespit etmek zordur.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 85’ini oluşturur ve şunları içerir:

Hem erkek hem de kadınlar arasında en sık görülen akciğer kanseri biçimi olan Adenocarcinoma; 

Tüm akciğer kanserlerinin yüzde 25’ini oluşturan skuamöz hücreli karsinom;

NSCLC tümörlerinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan büyük hücreli karsinom . 

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin aşamaları:

– Evre I : Kanser sadece akciğerlerde bulunur ve lenf bezlerine yayılmaz.

– Evre II : Kanser akciğerde ve yakındaki lenf bezlerindedir.

– Evre III : Kanser akciğerde ve göğsün ortasındaki lenf düğümlerinde bulunur ve ayrıca yerel olarak ileri hastalık olarak tanımlanır. Aşama III’ün iki alt tipi vardır:

Eğer kanser sadece kanserin başladığı göğsün aynı tarafındaki lenf düğümlerine yayılmışsa, buna evre IIIA denir.

Kanser, göğsün diğer tarafında veya yaka kemiğinin üstündeki lenf düğümlerine yayılmışsa, buna evre IIIB denir.

– Evre IV : Bu, akciğer kanserinin en ileri aşamasıdır ve aynı zamanda ileri hastalık olarak da tanımlanır. Bu, kanserin her iki akciğere, akciğerlerin etrafındaki alanlara, karaciğer veya diğer organlar gibi vücudun başka bir kısmına yayıldığı zamandır.

Karaciğer Kanseri nedir?

Karaciğer kanserinin birçok formu mevcut olup hepatik kanser de denir. Eğer tümör hücreleri karaciğer hücrelerinden orjin alırsa primer karaciğer tümörü denir. Kanser hücrelerinin vücudun diğer bölümlerinden taşınmasıyla oluşan tümörler metastazlar olup daha sıktır. Metastatik karaciğer tümörleri kolon, akciğer, meme, mide ve pankreas olmak üzere değişik bölgelerden yayılabilir.

Karaciğer tümörleri benign (iyi huylu, kanser olmayan ve vücudun diğer bölümlerine yayılmayan) ve malign (kötü huylu ve diğer organlara yayılabilir) olabilir. Primer malign karaciğer tümörlerinin çoğu hepatoselüler karsinomadır.

Karaciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Abdominal kitle

Abdominal ağrı

Kusma

Anemi

Sırt ağrısı

Sarılık

Kaşıntı

Kilo kaybı

Ateş

Karaciğer kanseri tedavi yöntemleri

Tümörün evresine ve tipine bağlı olmak üzere birçok tedavi seçeneği mevcuttur.

Cerahi

Rezeksiyon denen, tümörün cerrahi olarak çıkarılması işlemi organ içinde geniş alana yayılmamış tümörlerin tedavisi için en sık kullanılan yöntemdir. Cerrah karın duvarında geniş bir kesi yapar ve karaciğerin tümörü içeren bölümü ile çevresindeki sağlıklı dokunun bir bölümü çıkarılır. Rezeksiyon primer karaciğer tümörleri için %60-75, metastatik karaciğer tümörleri için ise %25-39 oranında 5 yıllık sağkalım sağlar. Karaciğer kanseri hastalarının %70-80’i ise hastalıkları çok ilerlemiş olduğundan ve/veya karaciğer fonksiyonları çok zayıflamış olduğundan cerrahi için uygun değildir.

Cerrahi ile enfeksiyon, kanama, solunum ve kardiak problemler gibi komplikasyonlar oluşabilir. Hastaların %2-6’sı karaciğer kanseri cerrahisi sonucu ölür. Cerrahi gerekli tek tedavi olabileceği gibi kanseri yaygın veya primer tümörü ileri evrede olan hastalarda kemoterapi veya radyoterapi ile kombine edilebilir.

Radyoterapi

Eksternal radyoterapi olarak da bilinen konvansiyonel radyoterapi, hasta nefes aldığında oluşan tümör hareketini de hesaplayabilmek için geniş radyasyon alanları kullanır. Geniş radyasyon alanı hem tümörü hem de belirgin miktarda çevre sağlıklı dokuyu etkilediği için tedavi birçok haftalar boyunca küçük dozların verildiği 30-40 seansa bölünür.

Bu tedavi, radyasyona bağlı olan ve tedavinin ilk birkaç haftasında görülebilecek karaciğer hastalıkları yapabilir. Çoğu ciddi vakada bu durum karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Son medikal raporlar hasta sağkalım oranının bir yıl sonra %47-95 ve beş yıl sonra %11-25 arasında değiştiğini göstermiştir. Sonuçlar genelde küçük tümörler yüksek dozlarla tedavi edildiğinde daha iyidir.

Kemoterapi

Kemoterapi kanser hücrelerinin tüm vücutta yerleştiği veya hastanın kanı ve vücut sıvılarında bulunduğu düşünüldüğünde kullanılır ve bu durumlar metastatik tümörler ve ileri evre karaciğer kanseri ile ortaya çıkar.

Kemoterapi oral (ağız yoluyla) veya intravenöz (damar yoluyla) verilir ve tek tedavi veya diğer tedavi seçenekleriyle kombine olabilir. Kemoterapi hem kanser hücrelerini hem normal dokuyu etkiler ve hastalarda ciddi bulantı-kusma, enfeksiyon, halsizlik ve kilo kaybı olur. Medikal çalışmalar kemoterapinin ilerlemiş primer karaciğer kanserlerinde klinik fayda veya sağkalımda uzama sağladığını göstermemiştir.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:26
  1. Akciğer kanseri nedenleri
  2. Akciğer kanseri türleri ve tedavi yöntemleri
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  9. akciğer kanseri evreleri
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  11. akciğer kanseri belirtileri ve evreleri
  12. akciğer kanseri bitkisel tedavi
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