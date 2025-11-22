Akciğer kanserinde kritik uyarı! Vakaların yüzde 85’i tek bir nedene bağlı

Akciğer kanseri hem Türkiye’de hem de dünyada en çok ölüme yol açan kanser türü olarak sağlık yükünü her geçen yıl artırıyor. Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Aynur Eken, hastalığın hem Türkiye’de hem de dünyada ciddi bir sağlık yükü oluşturduğunu ifade etti. Hastalığın kadınlar ve erkeklerde yaygın görüldüğünü belirten Dr. Eken, akciğer kanserinin genellikle ileri evrede teşhis edildiğini oysa erken evrede tespit edilmesi halinde tedavi başarısının ve yaşam süresinin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.

"Gecikmeden doktora başvurmak hayati önem taşıyor "

Akciğer kanserinde en büyük risk faktörünün sigara olduğunu vurgulayan Dr. Aynur Eken, tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 85’inin sigarayla ilişkili olduğunu aktardı. Pasif içiciliğin sigara kullanmayan kişilerde bile riski artırdığını söyleyen Dr. Eken, hava kirliliği, radon gazı ve asbest gibi çevresel etkenlerin de önemli bir rol oynadığını anlattı.

Akciğer kanserinin erken dönemde genellikle sessiz ilerlediğini belirten Dr. Eken, "Uzun süren ve karakter değiştiren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kanlı balgam, nedensiz kilo kaybı ve halsizlik gibi şikayetler mutlaka ciddiye alınmalı. Gecikmeden doktora başvurmak hayati önem taşıyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri uzun süre sigara kullanmış bireylerde düşük doz tomografi ile tarama yapmak erken tanı şansını arttırıyor. Bu tarama, yüksek riskli kişilerde ise hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlığımız için sigaradan uzak durmalıyız"

Korunma yollarına da değinen Dr. Eken sigara ve tütün ürünlerini bırakmanın en güçlü koruma yöntemi olduğunun altını çizdi.

Pasif içicilikten uzak durmanın, yaşam alanlarını hava kirliliğine karşı güvenli tutmanın ve doktor önerisiyle düzenli risk değerlendirmesi yapmanın akciğer kanseri riskini azalttığını ifade eden Dr. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Eken, "Farkındalık ayı boyunca toplumu bilgilendirmek, riskleri azaltmak ve erken tanıyı teşvik etmek amacıyla hareket ediyoruz. Sağlığımız için sigaradan uzak durmak, belirtileri önemsemek ve düzenli hekim kontrolünde olmak büyük fark oluşturur" diye konuştu.