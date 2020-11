Akciğer kanseri dünya genelinde saatte 20 can alıyor

Akciğer kanserinin, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,1 milyon insanı etkilediği ve bu hastalıktan yaklaşık 1,7 milyon kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi - İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demirci: - "Şu an her bir saat boyunca dünya genelinde 20 hasta, akciğer kanseri nedeniyle hayatını yitiriyor. Yine benzer şekilde her 4 kansere bağlı ölümden biri akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşiyor" - "Türkiye'de her yıl yaklaşık 211 bin yeni kanser vakası bildirilmektedir. Bu vakalar içinde akciğer kanseri oranı yüzde 16,5'tir. Akciğer kanserine bağlı yıllık yaklaşık 117 bin hasta kaybedilmektedir"