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Akçakoca’da 10 gün sürecek olan Yaz Şenlikleri başlıyor

DÜZCE(İHA) – Akçakoca’da 7 yıl aradan sonra 17.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
Akçakoca’da 10 gün sürecek olan Yaz Şenlikleri başlıyor

DÜZCE(İHA) – Akçakoca’da 7 yıl aradan sonra 17.si gerçekleştiren ve turizm sezonu öncesinde Akçakoca’ya önemli bir artı sağlayan, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın tekrardan başlattığı Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali Finduk Fest’in ardından, ilçeye hareket ve renk katma amacıyla “Yaz şenlikleri” organize edildi.


Tatilin sadece kum ve deniz olmadığı noktasından hareketle Turizm sezonu boyunca Akçakocalıların ve gelen vatandaşların eğlenmelerini sağlayacak bir dizi etkinlikleri planlayan Akçakoca Belediyesi 26 Temmuz’ da başlayacak ve 10 gün sürecek



“Akçakoca Yaz Şenliği” düzenleniyor


Akçakoca Balıkçı barınağı içinde kurulacak ana sahnede 26 Temmuz’dan itibaren 10 gün boyunca birbirinden güzel konser ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Konserlerde ; Ekin Uzunlar, Gülden, İpek Demir, Yudum, Bora Duran, Hazal Babalık & Şafak Uyanık, Güllü, Azerin, Ali Kınık, Grup Seksendört, Emre Kaya ve Derya Uluğ sahne alacak.


Konserlerin dışında birçok etkinlik de olacak ; Animasyon gösterileri, Ateş Show, Ödüllü yarışmalar, Jonglör gösterileri, Akıllı köpek Tarçın Show, çocuklar ve yetişkinler için Açık Hava Sinemaları, Kum Sanatı gösterileri, Game of gölge gösterisi, Uluslararası halk dansları gösterileri, Bisiklet Extereme Show, Survivor Yarış Parkuru, Balon Show gösterileri, Karadeniz Show ( Temel, Dursun ve Fadime), Plaj Voleybolu, Türksoy Defilesi, Flyboard gösterisi, Sihirbaz gösterileri, Yerel halk dansları topluluğu gösterileri, Robot ve maskot Show, Buz devri tiyatrosu yer alacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
  1. konser
  2. sanat
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