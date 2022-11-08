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Ekonomi Akçaabat’ta kaçak binalar yıktırılacak
Ekonomi

Akçaabat’ta kaçak binalar yıktırılacak

Trabzon Akçaabat Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, bölgede imar kanununa aykırı olarak yapılan kaçak binaların yıkımı için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 13:40:00 -
Akçaabat’ta kaçak binalar yıktırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre belediye, kaçak yapıların yıkımı kapsamında ihale düzenleyecek ve kaçak yapıların yıkımı sağlanacak. İhale kapsamında tespit edilen 61 Adet Kaçak Yapı yıktırılacak. İhaleye teklifler 30.11.2022 tarih ve saat 10:00’a kadar kabul edilecek. Teklifler Akçaabat Belediyesi Hasan Saka Toplantı Salonu’nda açılarak ihale tamamlanacak.

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