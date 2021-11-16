Akça Nizamülmülk’ün mü kızı? Alparslan Büyük Selçuklu Akça kimin kızı

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alp Arslan'ın eşi rolünde oynayan Akça Hatun kimin kızıdır, babası kimdir, merak ediliyor.

TRT 1 ekranlarında bu akşam haftalardır merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam 2. bölümü ekrana geldi. Otağında Çağrı Bey’i öldürme girişiminde bulunan Akça Hatun, suikast girişiminde başarılı olamadı. Bizans tekfuru Kekavmenos'un kızı olduğu öğrenilen Akça, obadaki gizli bilgileri toplamak için gönderildi.

Akça Hatun, gerçekte Bizans tekfuru Kekavmenos'un kızı olmadığını küçük yaşlarda kaçırılan bir Türk kızı olduğunu öğrendi. Annesinin öldüğünü babasının ise sağ olduğunu adının ise Hsan olduğunu öğrenen Akça Hatun, babasının kendisini öldüğünü bildiğini de öğrendi. Nizamülmülk ile hasbihal eden Akça Hatun, babasının Nizamülmülk olabileceğine ilişkin hareketleri sonrası Akça’nın babası Nizamülmülk mü? Akça Nizamülmülk’ün mü kızı? sorularını sormaya neden oldu. Akça’nın kimin kızı olduğu dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkması bekleniyor.

Akça Hatun kimdir?

Tarihte Akça hatun ile ilgili olarak çok fazla bilgi bulunmuyor. Akça Hatun, Aka Hatun olarak geçmektedir. Ancak belgelerde Aka Hatun'un ailesi hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

Tarih kitaplarında ailesi hakkında bilgi bulunan bir Aka Hatun var. Ancak o da Alp Arslan'ın değil Tuğrul Bey'in eşinin adıdır. Tuğrul Bey'in eşi Aka Hatun ise Yusuf Kadir Han'ın kızıdır.

Aka Hatun Alparslan'ın ilk eşidir ve hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Aka Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur. İşte Alparslan'ın çocukları;

Sultan Alparslan'ın çocukları kimler?

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun