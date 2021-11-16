Akça Nizamülmülk’ün mü kızı? Alparslan Büyük Selçuklu Akça kimin kızı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Uyanış Selçuklu dizisi ikinci bölümü ile izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Dizide Akça Hatun Çağrı Bey'i öldürmek istedi ancak başarılı olamadı. Akça Hatun'un Bizans tekfurunun kızı olduğunu öğrenen izleyici şok üstüne şok yaşarken, Alparslan Büyük Selçuklu ikinci bölümde Akça’nın tekfurun kızı olmadığı, bir Türk kızı olduğu ortaya çıktı. Sır olan gerçeği öğenen Akça Hatun ise anne ve babasının kim olduğunu sorgulamaya başladı.
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alp Arslan'ın eşi rolünde oynayan Akça Hatun kimin kızıdır, babası kimdir, merak ediliyor.
TRT 1 ekranlarında bu akşam haftalardır merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam 2. bölümü ekrana geldi. Otağında Çağrı Bey’i öldürme girişiminde bulunan Akça Hatun, suikast girişiminde başarılı olamadı. Bizans tekfuru Kekavmenos'un kızı olduğu öğrenilen Akça, obadaki gizli bilgileri toplamak için gönderildi.
Akça Hatun, gerçekte Bizans tekfuru Kekavmenos'un kızı olmadığını küçük yaşlarda kaçırılan bir Türk kızı olduğunu öğrendi. Annesinin öldüğünü babasının ise sağ olduğunu adının ise Hsan olduğunu öğrenen Akça Hatun, babasının kendisini öldüğünü bildiğini de öğrendi. Nizamülmülk ile hasbihal eden Akça Hatun, babasının Nizamülmülk olabileceğine ilişkin hareketleri sonrası Akça’nın babası Nizamülmülk mü? Akça Nizamülmülk’ün mü kızı? sorularını sormaya neden oldu. Akça’nın kimin kızı olduğu dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkması bekleniyor.
Akça Hatun kimdir?
Tarihte Akça hatun ile ilgili olarak çok fazla bilgi bulunmuyor. Akça Hatun, Aka Hatun olarak geçmektedir. Ancak belgelerde Aka Hatun'un ailesi hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.
Tarih kitaplarında ailesi hakkında bilgi bulunan bir Aka Hatun var. Ancak o da Alp Arslan'ın değil Tuğrul Bey'in eşinin adıdır. Tuğrul Bey'in eşi Aka Hatun ise Yusuf Kadir Han'ın kızıdır.
Aka Hatun Alparslan'ın ilk eşidir ve hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Aka Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur. İşte Alparslan'ın çocukları;
Sultan Alparslan'ın çocukları kimler?
Muizzeddin Melikşah
Tacüddevle Tutuş
İzzeddin Arslan Argun
Böri Bars
Tuğrul
Ayaz
Togan
Arslan
Tekiş
Ayşe
Züleyha
Fülane Hatun