  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akbank Mobil'e uluslararası tasarım ödülü
Ekonomi

Akbank Mobil'e uluslararası tasarım ödülü

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce: - "Gün geçtikçe artan kullanım istatistikleri ile dikkat çeken mobil uygulamamızda müşteri deneyimini en iyi noktaya çıkarmak için çalışmalarımıza ve tasarım kültürüne yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:27:19 -
Akbank Mobil'e uluslararası tasarım ödülü

İSTANBUL(AA) - Akbank Mobil, tasarım dünyasının en önemli ödüllerinden Red Dot Award: Brands & Communication Design 2020 kapsamında ödül kazandı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Mobil, bu yıl kazandığı iF Design tarafından verilen Mobil Uygulama Tasarımı Ödülü ve A’Design Awards tarafından “Mobil Teknolojiler, Uygulamalar ve Yazılım Tasarımı” kategorisi Altın Ödülü’ne (Golden Award), Red Dot 2020 Ödülü’nü de ekleyerek uluslararası ödül sayısını üçe yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "iF Design ve A’Design’dan sonra Red Dot’dan aldığımız bu ödül, yaptığımız tüm çalışmaların gurur verici bir karşılığı. 50 ülkeden 7 bin’e yakın projenin katıldığı bir tasarım platformunda ödül almaktan çok mutluyuz. Müşterilerimize her kanalda aynı kalitede hizmet ve deneyim sunmak için kurduğumuz Tasarım Stüdyomuz ve tüm geliştirmelerimizi yaparken belirlediğimiz tasarım prensiplerimizin uluslararası kurumlarca takdir edilmesi bizleri daha da motive ediyor. Geleceğin bankacılığı vizyonumuzda tasarım çok önemli bir yer tutuyor. Gün geçtikçe artan kullanım istatistikleri ile dikkat çeken mobil uygulamamızda müşteri deneyimini en iyi noktaya çıkarmak için çalışmalarımıza ve tasarım kültürüne yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi
Ekonomi

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatlarındaki değişim sürerken önümüzdeki günlerde piyasada nelerin olacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar orta ve uzun vadede fiyatlar..
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması
Gündem

Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde doğal gaz bulunduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bundan tam 4 yıl önce üstad Kadir Mıs..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı