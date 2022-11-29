Akaryakıtta indirim furyası devam ediyor! Bu geceye dikkat, yine geliyor
Brent petroldeki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Bu kez motorin için 60 kuruşluk indirim beklentisi oluştu.
Motorinde indirimler sürüyor. Bugünkü 82 kuruşluk indirimin ardından gece yarısından itibaren 60 kuruş daha indirim bekleniyor
Yurtdışında ürün fiyatları geriledikçe akaryakıt ürünlerinde de fiyatlar düşüyor. Motorinde bugün uygulanmaya başlanan 82 kuruş indirimin ardından bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 60 kuruş daha indirim geliyor.
82 kuruşluk indirimle motorin Ankara'da 23.21 liraya, İstanbul'da 23.09 liraya, İzmir'de ise 23.27 liraya inmişti. Salı gece uygulanacak 60 kuruşluk yeni indirimle motorin Ankara'da 22.61 liraya, İstanbul'da 22.49 liraya, İzmir'de 22.67 liraya inecek.