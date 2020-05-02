Akaryakıtta fiyatlar bir indi bir çıktı

Akit Ekonomi

10 Mart’tan bu yana benzinin litre fiyatı 24 kez değişirken, motorinin litre fiyatı 12 kez değişti. Bu zaman zarfında benzinin litre fiyatına 14 kez indirim gelirken motorinin litre fiyatına 8 kez indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, 10 Mart’da başlayan fiyat hareketi sonrasında akaryakıt istasyonlarında yüzde 70’e varan kayıpların olduğunu söyledi. Aktaş, “OPEC toplantısında Rusya ile Suudi Arabistan’nın restleşmesi, ham petrol ve işlenmiş ürün olan akaryakıt fiyatlarında da inanılmaz düşüşler gösterdi. Daha sonra OPEC + toplantısı ile kısıntı kararı çıkmış olsa da bu süreçte üretilmiş ve satılamamış ürünlerin meydana getirdiği devasa stoklar nedeniyle fiyatlar aşağı yönlü seyir halinde. 10 Mart’tan bu yana hemen hemen her gün değişim olmasına rağmen gün itibari ile litrede benzinde 1 lira 56 kuruş motorinde 1 lira 47 kuruşluk pompa fiyatlarına yansımış indirim var” dedi.

Bu arada Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Önceki gün 25,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 25,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili dün sabah saatlerinde kapanışa göre yüzde 6,29 artışla 26,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,34 dolardan alıcı buldu.