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Ekonomi Akaryakıta indirim müjdesi!
Ekonomi

Akaryakıta indirim müjdesi!

Yeniakit Publisher
2024-06-06 09:46:00 -
Akaryakıta indirim müjdesi!

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruşluk indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin gurunda ise 1 lira 21 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.39 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 41.44 liradan satılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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