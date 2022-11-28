Akaryakıta çok büyük indirim geliyor! Tarih verildi! Bu seferki göbek attıracak

Benzin ve motorine kallavi zam getiren petrol fiyatları çakıldı. Brent petrolün fiyatı 12 Ocak 2022'de fiyatlara düşerken, ham petrolün fiyatı 2021 Aralık ayındaki rakama indi. Petrol fiyatlarındaki bu büyük düşüşün sebebi ise Çin'de başlayan halk isyanı. Petrol fiyatları bugün de açılışla birlikte büyük bir düşüş gösterdi ve 81 dolara indi. Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıdığında eşi benzeri görülmemiş büyük bir indirim sağlanacak.

Petrol fiyatları büyük bir düşüşte, bu da benzin ve motorin fiyatlarına yüklü indirimler getirecek. Geçen hafta başlayan petrol fiyatlarındaki düşüş bu hafta daha da hızlandı. Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,39 azalarak 81,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,44 dolardan alıcı buldu.

Ocak ayındaki fiyata indi

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 81,11 dolara, WTI ham petrolünün varil fiyatı 73,84 dolara kadar geriledi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Brent petrolde teknik olarak 82,69 ile 84,71 dolar aralığının direnç, 80,67 ile 78,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Petrol fiyatlarını düşüren sebep

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı ülke genelindeki protestolar etkili oldu. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke geneline yayıldı.

Gösteriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede talep belirsizliğine yol açarak petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısının sonucuna ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına bağlı olarak petrol fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyor.

4 Aralık'ta OPEC toplantısı var

OPEC+ grubu, piyasa koşullarını değerlendirmek ve uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere 4 Aralık'ta bir araya gelecek. Grup, ekim ayındaki son toplantısında günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Petrol üretimini yine azaltabilirler

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, geçen hafta OPEC+ grubunun petrol arzını artırmaya çalıştığına yönelik iddiaların ardından mevcut üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini, arz talep dinamikleri gerektirdiğinde daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını yinelemişti. Selman ayrıca, OPEC+ grubunun 4 Aralık'taki toplantısında küresel ekonomiye ilişkin belirsizlik nedeniyle petrol üretimi konusunda temkinli davranılacağını ifade etmişti.

Rusya kararı kritik önemde

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeleri de devam ediyor. Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışan Avrupa Birliği ülkeleri henüz resmi bir karar alamadı. Tavan fiyat uygulaması, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının başlayacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek.