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Ekonomi Akaryakıta bir zam daha!
Ekonomi

Akaryakıta bir zam daha!

Brent petrolün varilinin 111 dolara kadar yükselmesinden sonra Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,23 liradan 22,02 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,31 liradan 22,1 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 00:31:00 -
Akaryakıta bir zam daha!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası 98 dolara kadar düştü. Ancak yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 111 doları gördü.

Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi.

Motorinin litresi kaç lira olacak

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,23 liradan 22,02 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,31 liradan 22,1 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Zam şampiyonu motorin ve benzin

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

 

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