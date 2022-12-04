Akaryakıt piyasasını etkileyen kararlar: Benzin ve motorin indirimleri, zam sonrası güncel 4 aralık 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Rusya Ukrayna gerilimi ve doların dünya piyasalarındaki dalgalanması ile birlikte Brent petrol piyasasında da dalgalanma devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 3 kez indirime giden motorin kasım ayı içerisinde yaklaşık 4 lira düşmüştü. 1 Aralık LPG, Benzin ve Motorin fiyatları, resmen yerlere indi. Son 11 ayın en düşük halini görmekte olan brent petrol, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Güncel akaryakıt fiyatları pompa şu şekilde yansıdı: İşte son durum

Aralık ayına 1 lira 16 kuruş zamla başlayan motorin fiyatları için bu kez indirim kararı çıktı. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorin litre fiyatlarında yarın gece yarısından itibaren güncelleme yapılacak.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşla birlikte brent petrolde başlayan dalgalanma sürüyor. Bu da benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Fiyatlar sık sık değişkenlik gösterirken, dövizdeki gelişmeler de akaryakıt fiyatlarında belirgin rol oynuyor.

Ne olmuştu?

Motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmişti

Geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatının son 11 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından motorin fiyatlarına art arda indirim uygulanmıştı.

Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubuna zam geldi.

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları listesi - 4 aralık Pazar 2022

Güncel akaryakıt fiyatları pompa şu şekilde yansıdı:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: Anadolu Yakası'nda 23.62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TL

İstanbul motorin litre fiyatı: Avrupa Yakası'nda 23.60 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: Avrupa Yakası'nda 10,08 TL

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 20.33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 23.75 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 20.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 23.84 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL

Geçtiğimiz günlerde 1 lira 16 kuruş zamlanan motorin litre fiyatı 66 kuruş inecek. Peki akaryakıt fiyatları İstanbul, İzmir ve Ankara'da nasıl güncellenecek?

İŞTE İNDİRİM GELDİĞİNDE YANSIYACAK FİYATLAR

İstanbul'da motorin fiyatları güncel olarak 23 lira 68 kuruşa satılıyor. Yarın gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirim ile birlikte İstanbul'da motorin satış fiyatı 23 lira 02 kuruş seviyelerine gerileyecek.

Ankara'da ise motorin fiyatları güncel olarak 23 lira 80 kuruşa satılıyor. Yarın gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirim ile birlikte Ankara'da motorin litre satış fiyatı 23 lira 14 kuruş seviyelerine gerileyecek.

İzmir'de de motorin fiyatları güncel olarak 23 lira 86 kuruşa satılıyor. Yarın gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirim ile birlikte İzmir'de motorin litre satış fiyatı 23 lira 20 kuruş seviyelerine gerileyecek.

Akaryakıt fiyatlarında tahminler ve fiyatlar farklılık gösterebilir.