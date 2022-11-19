Akaryakıt indirim, benzine 75 kuruş indirim! Akaryakıt fiyatları: 19 Kasım Cumartesi 2022 güncel LPG, benzin ve motorin

15 Kasım Salı motorine 1,56 TL, 17 Kasım Perşembe günü benzine 77 kuruş uygulanan indirim sonrası 19 Kasım'da benzine 75 kuruş daha indirim geldi. Benzine en son Kasım ayı başında 1,31 TL zam gelmişti. Son dakika: Benzin fiyatları bu hafta içinde ikinci kez değişti. Petroldeki düşüş devam ederken güncel motorin ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin 81 ilinde araştırılmaya başlandı. 19 Kasım Cumartesi güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel rakamlar...

SON DAKİKA: BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM

Brent petrol bu hafta başında 96 dolar üzerini görmesinin ardından düşüşe geçti. Haftanın son işlem gününde 90 dolar altını gören fiyat, 24 Ekim sonrası en düşük seviyeyi test etti. Çin’de karantina önlemlerinde esneklik olmasına karşın vaka sayısının yeniden artması petrolde baskı oluşturdu. Ayrıca önemli ekonomik göstergelerde yavaşlama olması da petrol tüketiminin zayıf kalacağı beklentisini kuvvetlendirdi. Böylece hafta içinde 77 kuruş indirim yapılan benzine bugün 75 kuruşluk daha indirim yapıldı.

MOTORİNDE DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

En son 1,54 TL’lik indirimle litresi 24,84 TL’ye gerileyen motorinde bu hafta fiyat değişimi beklenmiyor.

Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım akaryakıt fiyatları....

Son indirimlerden sonra güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde;.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 KASIM 2022 CUMARTESİ)

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,18 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,17 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL.

Ankara

Benzin fiyatı: 21,32 TL

Motorin fiyatı: 24,89 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL.

İzmir

Benzin fiyatı: 21,31 TL

Motorin fiyatı: 24,93 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.54 TL.

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BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,32 dolardan işlem gördü. Perşembe günü 92,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,78 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününde 90,32 dolar oldu.

.Fiyatlardaki yükselişte, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş etkili oldu. Bu durum, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasını ve petrol fiyatlarının desteklenmesini sağladı..

Gelecek dönemde petrol ve doğal gaz tedarikinde yaşanacak muhtemel aksamaların arz endişelerini destekleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyeceği tahmin ediliyor..

Avrupa Birliği, temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık, rafine ürün tedarikinin de 5 Şubat itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

.Geçen ay kabul edilen ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren 8'inci yaptırım paketi kapsamında ise Rusya'dan ham petrol ve ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirilmişti..

Öte yandan ABD'de Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik beklentilerin resesyon beklentilerini güçlendirmesi ve Çin'de devam eden Kovid-19 tedbirlerinin talebi daraltması endişeleri fiyatlardaki yükselişi kısıtlayan unsurlar oldu..

Fiyatlar, Çin'de artan Kovid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi nedeniyle de baskılanıyor. Ülkede, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uygulanıyor..

Brent petrolde teknik olarak 90,50 ile 90,60 dolar aralığının direnç, 90,24 ile 90,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor..

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.