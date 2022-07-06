Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Böyle duyurdular

Benzin, motorin ve LPG'de düşen petrol fiyatları sebebiyle indirim bekleniyordu. Ancak akaryakıttaki indirim beklentisini, artan dolar kuru alıp götürdü. Dün 102 dolara kadar düşen Brent petrol fiyatları ise bugün 104 dolarda. Petrol fiyatlarındaki düşüşü resesyon (ekonomide durağanlaşma) beklentisi getirirken, dolar üzerinde ise bu endişe olumsuz etki yaptı.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde etkili olan iki unsur var. Biri petrol fiyatları diğeri ise dolar kuru. Petrol fiyatları dün kapanışta 102 dolara kadar düşmüştü. Bu düşüşü getiren ise dünya genelindeki resesyon beklentileri olmuştu. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin, benzin ve LPG'ye indirim ihtimali doğmuştu. Ancak petrol fiyatlarını düşüren resesyon beklentisi, dolar kuru üzerinde negatif etki yarattı ve kur yeniden 17 liranın üstüne çıktı. Dolar kurundaki bu atak da petrol fiyatlarındaki düşüşle gelen indirim beklentisini suya düşürdü.

Petrol fiyatları bugün kaç dolarda?

Dün 102 dolarak kadar inen petrol fiyatları bugün yüzde 1.67 artışla 104,49 dolara çıktı. Fiyatların yükselişinde etkili olan da yine resesyonla birlikte küresel petrol arzında yaşanan arz daralması ve daralmanın artarak devam edeceği endişeleri oldu.

Resesyon petrol fiyatlarını düşürecek

Bugünkü yükselişe rağmen, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Uzmanlar bu nedenle, petrol fiyatlarında yaşanan mevcut artışın kısa vadeli olacağını öngörüyor. Brent petrolde teknik olarak 105,36 ile 106,74 dolar aralığının direnç, 103,05 ile 102,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.