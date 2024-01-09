Akaryakıt fiyatlarına indirim beklerken şok eden bir duyuru geldi! Maalesef 39-40 liralara hasret kalabiliriz

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, petrol fiyatlarıyla ilgili ürküten bir tahminde bulundu. Goldman Sachs, Kızıldeniz’deki uzun süreli kesintinin enerji piyasaları üzerinde büyük etkisi olabileceğini açıkladı.

Goldman Sachs petrol araştırma başkanı Daan Struyven Cumartesi günü CNBC'ye verdiği röportajda, Yemen'deki Husi isyancıların tetiklediği aksaklıkların Hürmüz Boğazı'nı da etkilemesi durumunda küresel ham petrol fiyatlarının iki katına çıkacağını söyledi.

Husiler, Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların artmasının ardından Kızıldeniz üzerinden gemi taşımacılığını fiilen abluka altına aldı ve kargolara saldırmaya devam etti. Yemen merkezli militanlar, Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü durumla dayanışma içinde olduğunu söyledikleri İsrail'le bağlantılı olduğu düşünülen gemileri hedef alıyor.

Korkutan tahmin

"Hürmüz Boğazı bir ay süreyle kesintiye uğrarsa fiyatlar yüzde 20 artar" diyen Struyven, boğaza uzun süreli müdahalenin sonunda petrol fiyatlarını iki katına çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.

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Senaryoyu "oldukça düşük ihtimal" olarak görmesine rağmen Struyven, son haftalarda durumu kınayan tüm enerji sektöründen geniş bir analist yelpazesine katılıyor.