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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmak için bekleyin, tarih verildi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmak için bekleyin, tarih verildi

Akaryakıt fiyatlarından güzel haberler gelmeye devam ediyor. Son gelişmelerin ardından motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 14:34:00 -
Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmak için bekleyin, tarih verildi

Akaryakıt fiyatları brent petrol ve döviz kurlarındaki yaşanan değişimler sonucu zam veya indirim görmeye devam ediyor.

Son olarak benzin fiyatı 25 Kasım gününden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş bir indirim görmüştü. Bu kez motorin fiyatı için indirim söz konusu oluyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatı için 29 Kasım Salı gününden itibaren 82 kuruşluk bir indirim beklentisi oluştu.

Şuan için benzin fiyatı tarafında herhangi bir beklenti bulunmuyor.

Akaryakıtta 26 Kasım güncel fiyatları şöyle;

İstanbul’dan benzin litre fiyatı 20,16 lira satılıyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.86 liradan satılıyor.

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