Akaryakıt fiyatları zam, indirim var mı? Araç sahipleri: Benzin ve motorine indirim! Güncel akaryakıt, petrol fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Akaryakıta büyük indirim: Benzine ve motorine indirim uygulandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte Motorin ve Benzin fiyatlarında sert düşüş yapıldı. Rusya petrolüne uygulanacak olan tavan fiyat belirsizliği ve talep endişelerinin güçlenmesiyle brent petrol Ocak ayından bu yana en düşük seviye olan 80 doların altına geriledi. Dün gece yarısından itibaren Motorin ve Benzine büyük indirim yapıldı. Brent petroldeki dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş devam sürüyor. Konuyla ilgili uzmanlar dikkat çeken açıklamalar yapıyor.

Dünyanın en büyük üreticilerinden olan Rusya'nın savaşa girmesiyle petrolün varil fiyatı 8 Mart'ta 123 doların üzerini gördü. Benzer şekilde haziranda da varil fiyatı 120 doların üzerini görmüştü. Öte yandan batılı yaptırım tehdidi sonrası SOCAR Türkiye'ye Rus petrol akışını durdurdu.

Petroldeki gerileme dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında da düşüşe yol açarak enflasyonun altında ezilen tüketicilerin bir nebze olsun rahat bir nefes almasına yol açtı.8 Aralık 2022 (Perşembe) Brent Petrol Fiyatı ne kadar oldu? İşte 8 Aralık 2022 (Perşembe) Güncel Akaryakıt pompa fiyat listesi, LPG'ye indirim, Benzin, Motorine gelen indirim miktarı ve tüm detaylar..!

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Benzin ve motorin fiyatlarına 8 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 2,13 liralık indirim beklenirken Motorin fiyatlarına ise 1.87 liralık indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı

İstanbul'da ortalama 20,20 liradan 18,14 liraya,

Ankara'da 20,41 liradan 18,33 liraya,

İzmir'de ise 20,41 liradan 18,32 liraya geriledi.

Motorin fiyatları ise ortalama

İstanbul'da 22,98 liradan 21,1 liraya,

Ankara'da 23,11 liradan 21,26 liraya

İzmir'de 23,18 liradan 21,34 liraya geriledi.

LPG Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 10.54 TL'den satılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 10.8 TL'den satılıyor.

Ankara LPG Fiyatı: 10.79 TL'den satılıyor.

İzmir LPG Fiyatı: 10.54 TL'den satılıyor.

RESESYON VE ÇİN ETKİSİ

Son dönemde ise başta Fed olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarına gitmesiyle küresel resesyon ihtimali giderek güçlenmeye başladı. Buna Çin'de koronavirüs sebebiyle alınan sert tedbirler eklenince petrol talebinin düşeceği öngörülmeye başladı.

Bu durum petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı dün 77 dolara gerilerken, bugün yeniden 78 dolara çıktı. ABD ham petrolü ise 72 doların üzerini test etti. Bugünkü yükselişe rağmen petrol fiyatlarında son 5 haftada yüzde 20'lik gerileme yaşandı. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise ABD ham petrolünün yılın tüm kazançlarını sildiği gözüküyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

DOLAR/TL BU YIL YÜZDE 40 YÜKSELDİ

Ancak son düşüşlere rağmen dolar kurunda yaşanan artış sebebiyle Türk tüketicilerinin yüzü Amerikalı tüketiciler kadar gülemedi. 1 yıl önce dolar/TL 13.69 seviyesinde bulunuyordu. Son haftalarda kurda yatay bir seyir izlenirken bugün itibarıyla dolar/TL 18.64'ten işlem gördü. Yani son 1 yılda dolarda yüzde 36'lık yükseliş yaşandı. Geçen yıl aralık sonunda kurda düşüş yaşanmış dolar 13.32 liraya gerilemişti. Dolayısıyla dolar/TL şu ana kadar 2022'de yüzde 40 yükseldi.

Benzinin litresi tam bir yıl önce, yani 8 Aralık 2022'de 9.55 liradan satılıyordu. Motorinin litresi ise 9.99 lira seviyesindeydi.

Yani ABD'de tüketiciler bugün itibarıyla benzini 1 yıl öncesine göre daha düşük fiyattan alırken, Türkiye'de araç sahipleri geçen yıla göre benzine yüzde 89.9, motorine ise yüzde 111 daha fazla ödüyor.

SOCAR, Türkiye'deki rafinerisine Rus ham petrol tedariğini geçici olarak durdurdu. Konuya yakın kaynaklar SOCAR'ın Batılı yaptırımlara uymak için durumu değerlendirdiğini bildirdi.

SOCAR'ın ticari birimi, Türkiye'deki rafinerisi için Rus ham petrol alımına ara verdi.

Bu karar, enerji sektörünün gemicilik ve ham petrole yönelik yeni Batılı yaptırımlarla boğuştuğu döneme denk geldi.

Konuya yakın kaynaklar SOCAR'ın Batılı yaptırımlara uymak için durumu değerlendirdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından SOCAR'ın STAR rafinerisinin de aralarında bulunduğu Türkiye'deki rafineriler Rus ham petrol alımını artırmıştı.

Türkiye'ye Rus petrol sevkiyatı, Refinitiv Eikon verilerine göre geçen ay Şubat'tan beri en düşük seviyesine gerilemişti.