Akaryakıt fiyatları: Tabela değişti! Son dakika: 16 Aralık Cuma 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt piyasasında yaşanan dengesizlik fiyatlara yansıdı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Motorin fiyatlarında artış bekleniyor. Motorin fiyatlarına 17 Aralık 2022 Cuma (bu gece) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.7 TL olacağı tahmin edilen zammın yarından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

8 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, motorin grubunda ise 1,88 TL fiyat indirimi gelmişti.

Ardından benzin grubuna 16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam gelmişti.

Brent petrolün bir anda yükselmesinin ardından araç sahiplerini üzen haber geldi. Motorine zam geleceği öğrenildi. İşte zam oranı ve güncel akaryakıt fiyatları…

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul 16 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,10 TL

Benzin litre fiyatı 18,49 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 16 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,26 TL

Benzin litre fiyatı 18,70 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 16 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,33 TL

Benzin litre fiyatı 18,70 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.