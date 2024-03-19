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Ekonomi Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Dünyaya duyurdular
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-03-19 09:58:00 - 2024-03-19 10:07:42
Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Dünyaya duyurdular

Morgan Stanley, petrol tahminini yükseltti. Tahmin gerçekleşirse akaryakıt fiyatları altüst olacak.

Morgan Stanley, OPEC+ taahhüdündeki sıkı arz ve talep dengelerini ve rafinerilerine yapılan son insansız hava aracı saldırılarının ardından Rusya'nın petrol üretimindeki kesintileri gerekçe göstererek, Brent petrol fiyatı tahminlerini 2024 yılının üçüncü çeyreği için varil başına 10 dolar artırarak 90 dolara yükseltti. Bu durumun akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor.

Morgan Stanley, OPEC ve Rusya için arz tahminini ikinci ve üçüncü çeyrek için günlük 0,2-0,3 milyon varil düşürdü, çünkü ikinci çeyrekte mütevazı bir açık öngördü ve üçüncü çeyrekte daha büyük bir açık olacağını tahmin etti.

Banka ayrıca ilk çeyrek Brent fiyatı görünümünü varil başına 82,5 dolardan 85 dolara, ikinci çeyrek tahminini 82,5 dolardan 87,5 dolara yükseltti ve dördüncü çeyrek için fiyatları önceki 80 dolardan 85 dolara yükseltti.

Petrolün gösterge Brent'i Pazartesi günü varil başına 86 doların hemen altında seyrediyordu. Ukrayna'nın yılın başından bu yana Rusya'nın petrol altyapısına yönelik saldırılarını artırması ve Rusya'nın ordusunu felce uğratmak amacıyla çok sayıda büyük petrol rafinerisini vurmasıyla fiyatlar desteklendi.

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