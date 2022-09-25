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Ekonomi Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorinde dev indirim bekleniyor! Ham petrol 90 doların altına geriledi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorinde dev indirim bekleniyor! Ham petrol 90 doların altına geriledi

Motorin, LPG ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD ham petrolü Ocak ayından bu yana ilk kez 90 doların altına gerilerken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İşte güncel fiyatlar ve beklenen indirim...

Yeniakit Publisher
2022-09-25 19:52:00 - 2022-09-25 19:58:15
Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorinde dev indirim bekleniyor! Ham petrol 90 doların altına geriledi

Yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması nedeniyle petrol fiyatları 25 Ocak'tan beri ilk kez 80 dolar seviyelerinde işlem gördü. Petrol piyasasında düşüş benzin fiyatları ve motorin (dizel) fiyatlarına daha fazla indirim beklentisi oluşmasına sebep oldu.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da faiz artışı sonrası faizlerin piyasada yaygın beklenti olan 75 baz puan yapılması petrol fiyatlarında etkili olmadı. Fakat ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi beklentisini oluşturdu.

Sektör yetkililerinden gelen tahmine göre benzin ve motorin bazında büyük bir indirim daha beklenmekte. Piyasa yetkilileri bu hafta içinde (26 Eylül – 30 Eylül 2022) benzin ve motorine 1,5 TL daha indirim gelmesini öngörmekte.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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Yorumlar

emekli

demedi demeyin bu mazot fiyatı iktidarın sonu olacak..
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