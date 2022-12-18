Akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatları güncel! LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son olarak 17 Aralık tarihinde uygulanan motorin zammı sonrasında yeni zam veya indirim olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Uluslararası piyasalarda yükselişe geçen brent petrol üzerine varil fiyatlarının geldiği nokta zam beklentilerini arttırdı. Peki, bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu? İşte Benzin ve motorin fiyatları güncel fiyatları listesi...

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme beklenmezken son günlerde yapılan zamlar ile güncel fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA ÇİFTE ZAM!

Motorin fiyatlarına 17 Aralık itibarıyla 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

Benzin fiyatlarına da geçtiğimiz günlerde 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol yükselişi sonrasında geçen hafta 80 doların altında olan brent petrol dün 79 dolar seviyelerinde yer alırken ani bir hız ile beraber 80,35 dolardan işlem görmeye başladı. Batı Teksas petrolü de 75 doların üstüne çıktı, 75,11 dolardan güne giriş yaptı.

18 Aralık 2022 benzin ve mazot ne kadar? İşte detaylar...

18 ARALIK 2022 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Motorin: 21.05

Benzinin: 17.42

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,51 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.87 TL

Ankara

Motorin: 21.23

Benzinin: 17.65

İzmir

Motorin: 21.29

Benzinin: 17.63

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Akaryakıt fiyatları nereden takip edilir? EPDK akaryakıt fiyatları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan günlük akaryakıt fiyatları yer alır. Bu veriler akaryakıt alımları fiyat farkı hesabında kullanılmak üzere EPDK tarafından günlük olarak yayınlanır.