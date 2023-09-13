Akaryakıt fiyatları: Akaryakıtta zam geliyor mu? Motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL olacak? Benzin, LPG fiyatı!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı. Kur artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yaşanan kur artışları ve vergi zamları ile birlikte akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

13 EYLÜL 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.78 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17.35TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.83 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17.38 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.39 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.49 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 17.45 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.49 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.66 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 17.55 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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