Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta araç sahiplerine benzin ve motorine büyük indirim haberi: 8 Aralık güncel benzin ve motorin, LPG fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol ve dolar kurun bağlı olarak sürekli olarak değişen akaryakıt fiyatlarından dalgalanma, yeni değişimler devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Güncel benzin ve motorin fiyatları, kamuoyu tarafından araştırılıyor. Peki, güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir ve Ankara 8 Aralık 2022 güncel akaryakıt (benzin ve motorin, LPG) fiyatları...

Son dönemde brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 8. kez değişti. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Vatandaşlar, güncel benzin ve motorin fiyatları araştırması yapıyor. İşte son dakika akaryakıt fiyatları durumu

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI? Güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzine 2,13 TL, motorin grubuna ise 1,88 TL indirim geldi. Fiyat değişikliği, gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.

BENZİN'DE AYLAR SONRA BİR İLK

Benzin fiyatı en son Nisan 2022'de 20 liranın altını görmüş, sonrasında eylül ayına kadar 20 lira bandından aşağıya inmemişti. Eylül ayında 18 lirayı gören benzin, gelen zamların ardından tekrar 20 liranın üzerine çıktı ve aralık ayına kadar fiyat istikrarsızlığını sürdürdü. Gelen son indirim haberiyle birlikte benzinde yeniden 18 lira seviyesi görülmüş oldu.

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 21,09 TL/LT

V/Pro

Diesel : 21,04 TL/LT

V/Max

Kurşunsuz : 18,06 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 10,46 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 21,07 TL/LT

V/Pro

Diesel : 21,02 TL/LT

V/Max

Kurşunsuz : 18,05 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 18,05 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 21,29 TL/LT

V/Pro

Diesel : 21,24 TL/LT

V/Max

Kurşunsuz : 18,23 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 10,49 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 21,22 TL/LT

V/Pro

Diesel : 21,17 TL/LT

V/Max

Kurşunsuz : 18,23 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 10,78 TL/LT

AYGAZ OTOGAZ LPG Fiyatları

İSTANBUL - ANADOLU YAKASI

LPG: 10.52 TL / LT Fiyatı

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI

LPG: 10.81 TL / LT Fiyatı

İZMİR LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.58 TL / LT Fiyatı

ANKARA LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.84 TL / LT Fiyatı

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.

Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.