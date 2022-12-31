Akaryakıt fiyatları: 31 Aralık Cumartesi zamlı! Brent petrol, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu? Rekor artış var mı?

Benzine Zam! Yılın Son Gününde Uygulamaya Geçen Son Akaryakıt Zammı: Brent petrol ve dolar kurundaki değişiklikler dalgalı seyrediyor.

AKARYAKIT BENZİNE ZAM GELDİ 31 Aralık 2022 Cumartesi

Akaryakıt zammı son dakika: Aralık ayında akaryakıt fiyatları 8 kez değişirken son haber ise benzin grubundan geldi.

AKARYAKIT BENZİNE ZAM GELDİ

Brent petrol 86 dolar seviyesinde işlem görürken, sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere Bugün itibarıyla BENZİNE 84 KURUŞ ZAM GELDİ

31 Aralık 2022 Cumartesi an itibarıyla uygulamaya geçen pompaya yansıdı.

Benzin zammı: Yılbaşında 12,91 TL olan benzinin litresi son zamla birlikte 19.46 TL oldu. Böylece dün gece yarısından itibaren benzine yapılan bir zam daha yürürlüğe girdi.

Motorine de Zam Geliyor mu?

Motorin grubu için herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor. İşte 31 Aralık Cumartesi gününe ait güncel Brent petrol, LGP, benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

Güncel Brent Petrol Fiyatı

31 Aralık 2022 Cumartesi Brent Petrol / USD Alış Satış Fiyatı Kaç DOLAR?

Güne 83,81 dolardan başlayan Brent Petrol, 31 Aralık 2022 Cumartesi saat 00:02 itibarıyla %3,04 artışla Brent petrol, 31 Aralık Cumartesi günü 86 dolardan alıcı buluyor. Dün en düşük 81,86 dolar ve en yüksek 83,87 dolar seviyelerini gördü.

Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 83,46 dolardı.

Brent Petrol 09.12.2022 tarihinde 75,14$ ile geçen ayın en düşük seviyesine, 02.12.2022 tarihinde 89,37$ ile geçen ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

31 Aralık 2022 Cumartesi Benzin, Motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 19,44 TL

Motorinin litre fiyatı 22,07 TL

LPG litre fiyatı 10,57 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 19,43 TL

Motorinin litre fiyatı 22,06 TL

LPG litre fiyatı 10,83 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 19,66 TL

Motorinin litre fiyatı ise 22,25 TL

LPG litre fiyatı 10,83 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 19,65 TL

Motorinin litre fiyatı 22,35 TL

LPG litre fiyatı 10,58 TL

Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli kararlar alındı. Akaryakıt fiyatlarının takibi için belirlediği metodolojiyi yeniden revize etti: TCMB tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden liraya çevrilmiş olan tutarı (TL/ton) dikkate alınacak. TCMB faiz oranları, enflasyon, döviz kuru, asgari ücret gibi ülke içi piyasa koşulları ile uyumlu olacak.

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.

Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.