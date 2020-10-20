Akar'dan KKTC mesajı: Garantör olmaya devam edeceğiz

1974 Barış Harekatı öncesinde Ada’da yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Akar, “Barış Harekatı’yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983’ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir” ifadesini kullandı. Öte yandan, Bakan Akar dün, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad ile Ankara’da bir araya geldi.