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Gündem Akar'dan KKTC mesajı: Garantör olmaya devam edeceğiz
Gündem

Akar'dan KKTC mesajı: Garantör olmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ersin Tatar’ı kutlayarak, Kıbrıs Türklerinin, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu gösterdiğini, Barış Harekatı ile Ada’da sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için Türkiye’nin uluslararası anlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:06:00 -
Akar'dan KKTC mesajı: Garantör olmaya devam edeceğiz

1974 Barış Harekatı öncesinde Ada’da yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Akar, “Barış Harekatı’yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983’ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir” ifadesini kullandı. Öte yandan, Bakan Akar dün, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad ile Ankara’da bir araya geldi.

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