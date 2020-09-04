Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sevgili milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldır başımıza bela olan bu musibeti son teröristi etkisiz hale getirerek bitireceğiz, sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte dün Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Somali ve Libya askerleri de dahil olmak üzere askerleri "merhaba kahramanlar" diye selamladı.

Törende önce dağcılık ardından da yakın çatışma gösterileri düzenlendi. Yakın dövüş gösterisinde yeteneklerini ve eğitimlerini gösteren komandolar, dağcılık gösterisi yaparak kuleden geçti. Gösterilerin sonunda komandolar, "Biz komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız" yazdı.

Konuşmasına yeni okul yılının hayırlı olmasını dileyerek başlayan Akar, hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

Orduların da bu dönemde önemli görevleri olduğunu belirten Akar, "Ülkelerimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği, rahatı ve barışı, egemenliği ve bağımsızlığı için ordularımız çok önemli görevlere sahipken sorumluluklarınız her geçen gün artıyor. " dedi.

Bu eğitim noktasından ayrı bir konu olduğunu vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurmay kahramanı, ülkemizin 780 bin kilometrekarelik vatanının 83 milyon sorumlusu Türkiye'deki mavi vatanınımızın güvenliğini sağlamak için memleketimizde ve göklerde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-yamaç demeden ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışında büyük başarı ile görevlerini en iyi şekilde yaparlar. "ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğine işaret eden Akar, "Irak'ın kuzeyinde büyük bir kahramanlık ve fedakarlık ile Hava Kuvvetlerimiz önce Pençe-Kartal ile tüm hedefleri vurdu, yok ettiler.Teröristlerin sığınaklarını tek tek tarayıp yok edip oradaki teröristleri etkisiz hale getirdiler. TSK olarak sevgili milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldır başımıza bela olan bu felaketi son teröristi etkisiz hale getirerek bitireceğiz. ve sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız. "diye konuştu.

Libya'daki Gelişmeler

Akar, tüm bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürürken, dost ve kardeş ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını da karşılamak için her türlü çabayı gösterdiklerini ve bundan sonra da devam edeceklerini belirtti.

"Libya ile 500 yıllık ortak bir tarihimiz ve kültürümüz var. Bu sıkıntılı anlarda onlarla birlikte olmak için askeri eğitim, işbirliği, istişare ve yardım konusunda gerekli anlaşmalar yapıldı. Ulusal Mutabakat (UMH) UMH Libya "BM tarafından tanınan tek meşru hükümettir. Bu nedenle askeri eğitim, işbirliği ve danışmanlık konularında elimizden gelen her türlü bilgi ve tecrübeyi tarihî birikimimiz ve ortak kültürel değerlerimiz doğrultusunda paylaştıktan sonra belli bir süre içinde dengeler değişti. Libyalı kardeşlerimizle hem masada hem sahada omuz omuza yapmamız gerekeni yaptık ve sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. "

Libya'daki gayri meşru güçlere hükümete karşı yardım için çaba gösterildiğine işaret eden Akar, şunları söyledi:

"Hepsini görüyoruz. Bazı saldırıları oldu, hepsini takip ediyoruz. Ocak ayında 26 silahsız Libyalı askeri öğrenciyi öldürdüler. Hepsi not edildi. Libyalı kardeşlerimizin sahip olduğu bazı tesislere saldırdılar. Bu olaylar mutlaka açılacak ve gerekli hesap görülecektir. "

Diğer güvenlik ve savunma meselelerine değinen Akar, şehit ve gazilerin sözlerini minnetle hatırladı, "Peygamberimizin kalbi olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, akıl ve bilim ışığında Anayasa ve yasalar, Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda, ordumuz ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile Her türlü zorluğa katlanarak milletinin emrindedir, görevinin başındadır. Kimse bundan şüphe etmemelidir. " ifadelerle konuşmasını tamamlandı.

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, "Amacımız, dosta güven veren ve düşmanı korku salan, düşmanın savaşmaya cesaret edemeyeceği saygın bir ordunun gıpta edilen komutanlarını yetiştirmektir. Komandolar olarak temas hattının hudut, hududun da namus olduğu bilinciyle hedefe koşacağımıza ve asla geri adım atmayacağımıza söz veriyoruz." şeklinde konuştu.