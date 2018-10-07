Akar teröründen haberdar mısınız?

Bir canlı üzerinde veya insanların derisi üzerinde milyarlarca akar (mite) yaşamaktadır. İşte elektron mikroskobu altındaki bir görüntüsü:

Kuş tüyü yastık kullanmayın. Yatak odanızda halı bulundurmayın ve evinize kadife perde takmayın.. Zenginlik ve refah belirtisi olarak bilinen kuştüyü yastıklar, kadifeler, aslında sizin ve ailenizin düşmanlarına yuva oluşturuyor..

Alerjik nezlenin seyrini evdeki akarlar tetikliyor. Gözle göremediğimiz bu canlılar, alerjinin ortaya çıkmasına ve astım krizinin yaşanmasına sebep olanlar arasında yer alıyor. Göğüs hastalıkları alanında bir otorite olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, bazı evlerin hastalığın ortaya çıkmasını tetiklediğini belirterek şu tavsiyelerde bulunuyor:

● Akarlara karşı alerjik olanlar için daha rutubetli olan bodrum katı, çatı katı ya da kuzeye bakan daireler uygun değildir.

● Evin tamamı ya da en azından oturma ve yatak odaları güneş almalı. Her gün havalandırılmalı. Kışın ev içi sıcaklık 20-22 derece arasında olmalı.

● Yatak odası olabildiğince boş olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulunmamalı.

● Toz tutabilecek biblo, radyo, televizyon, elektronik aletler, kitaplık ve özellikle tüylü, içi doldurulmuş oyuncaklar yatak odasından çıkarılmalı.

● Zeminde halı, kilim ya da post bulunmamalı. (Parke, marley ya da muşambayla zemin kaplanabilir.) Kadife perde yerine ayda bir kere yıkanacak sentetik perdeler tercih edilmeli. Yün ya da kuş tüyü yatak, yastık yerine orlon gibi sentetik liflerden yapılanlar tercih edilmeli.

● Yatak ve yastıkların alerjen geçirmeyen plastik veya vinil bir kılıfla kaplanması alerjenlere teması önemli ölçüde azaltan bir uygulamadır.

● Yorgan ve yastıklar düzenli olarak yıkanmalı. Yastıklar her 2-3 yılda bir değiştirilmeli.

● Yatak takımları da haftada bir kez 60 derece üzerinde sıcak suyla yıkanmalı. (Soğuk su ve soğuk şampuanları akarları etkilemez.).

● Oturma odasında yünlü kumaşlar yerine plastik veya deri kaplı olanlar tercih edilmeli. Oturma ve yatak odalarının tozu gün aşırı, nemli bir bezle alınmalı.

● Emiş gücü yüksek ve çektikleri tozu tekrar havaya karıştırmayan özel elektrik süpürgeleri kullanılmalı..

Bayağı saltanatlı duruyor ama..

Alerjik nezlenin seyrini evdeki akarlar etkiliyor. Bunlar özellikle kadife perdelerde, kuştüyü yastıklarda, peluşlarda halılarda yuvalanıyor.