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Aktüel

Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:19:12 -
Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini bildirdi.
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