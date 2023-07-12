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Yerel Akan trafikte yaptıkları pes dedirtti! Gençleri̇n şu hali̇ne gülsek mi̇ ağlasak mı?
Yerel

Akan trafikte yaptıkları pes dedirtti! Gençleri̇n şu hali̇ne gülsek mi̇ ağlasak mı?

Yeniakit Publisher
2023-07-12 12:51:00 -
Akan trafikte yaptıkları pes dedirtti! Gençleri̇n şu hali̇ne gülsek mi̇ ağlasak mı?

İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki farklı şahıs, yolda dans ederek kendilerini akan trafikteki araçların önüne attı. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, şahıslara bir şey olmadı.

İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki farklı şahıs, yolda dans ederek kendilerini akan trafikteki araçların önüne attı. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, şahıslara bir şey olmadı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat sahil yolunda bir şahıs, dans ederek kendini araçların önüne attı. Gencin tuhaf davranışını gören seyir halindeki araç sürücüleri, kaza yapmamak adına büyük çaba gösterdi. Araçların bazı anlarda genci teğet geçtikleri görüldü.

Dans edip araçların önüne atladılar

Eyüpsultan’da ise uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir genç de dans ederek tek tek araçların önünü kesti. Seyir halindeki araçların önüne atlayan genç hem kendi hayatını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, sürücülerin kornalarla uyarıda bulunmaya çalıştığı görüldü.

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