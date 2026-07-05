Akademik sahtekarlığa son! Parayla tez yazana 10 milyon lira ceza

TBMM'ye sunulan Yükseköğretim Kanunu teklifine göre, başkasına tez, makale veya proje hazırlatarak diploma ya da akademik unvan alanların bu unvanları iptal edilecek. Bu fiile karıştığı tespit edilen üniversite öğretim elemanları ise meslekten çıkarılacak.

Düzenlemeyle, başkaları adına tez, makale, kitap veya proje hazırlayan ya da buna aracılık edenlere 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında ceza verilecek. Bu işi meslek haline getirenler için ceza daha da ağır olacak.

Buna göre, ticari olarak tez veya akademik çalışma hazırlayanlara 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında para cezası kesilecek.

HAPİS CEZASI DA OLACAK

Ayrıca yurt dışında bulunan bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı şekilde önlisans, lisans veya lisansüstü program açan ya da yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 100 günden bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Yasa dışı eğitim kurumlarının veya programlarının reklamını ve tanıtımını yapanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 50 günden 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak.