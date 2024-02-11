  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'yi yasa boğan kaza! İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti'yi yasa boğan kaza! İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-02-11 01:17:00 -
AK Parti'yi yasa boğan kaza! İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Teşkilat binası önünde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ömer Çelik acı haberi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Baltacı'nın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çelik, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı’yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23