AK Parti'yi yasa boğan kaza! İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Teşkilat binası önünde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Ömer Çelik acı haberi duyurdu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Baltacı'nın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.
Çelik, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı’yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.