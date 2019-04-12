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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti'ye saldırmak isteyen Mahmut Tanal fena rezil oldu!

31 Mart yerel seçimlerinde Çanakkale'nin Kepez Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Birol Arslan'ın belediye binasına astırdığı afiş olay oldu. CHP’li Mahmut Tanal, sosyal medya hesabındansöz konusu afişin görselini paylaşarak “AK Partili belediyeler borç batağından…” diye yazdı. Tanal, takipçilerinin 'Belediye bir önceki dönem CHP'deydi' uyarısı üzerine paylaşımını sildi.

12 Nisan 2019 Cuma 17:37
AK Parti'ye saldırmak isteyen Mahmut Tanal fena rezil oldu!

31 Mart’ta Çanakkale Kepez Belediye Başkanı olan CHP’li Birol Arslan, belediyenin kasasında bulunan parayı ve devraldığı borç tablosunu afiş yaptırıp belediye binasına astırdı. CHP’li Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından bu afişin görselini paylaşarak “AK Partili belediyeler borç batağından…” diye yazdı; fakat tuhaf olan, Çanakkale Kepez Belediyesi bir önceki dönemde de CHP’nin yönetimindeydi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Çanakkale’nin Kepez Belediye Başkanı olarak seçilen CHP’li Birol Arslan, belediyenin kasasında bulunan toplam miktarı ve mevcut borç tablosunu afişe bastırarak belediye binasına astı.

Kasasında 375 bin 618 TL olduğu ifade edilen belediyenin, 4 Nisan 2019 itibarıyla toplam borcunun ise 61 milyon 825 bin 517 TL olduğu belirtildi.

Rezil oldu

Çanakkale Kepez Belediyesi’nin bir önceki dönemde de CHP’nin yönetiminde olduğundan bihaber olan ve bu afişi resmi sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Mahmut Tanal ise, “AK Partili belediyeler borç batağından…” ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise, CHP’li Mahmut Tanal’ın AK Parti’ye saldırmak için gerçekleştirdiği bu bilinçsiz paylaşıma tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

“Önceki başkan CHP’liydi sayın vekil, önce bilgi sahibi olup paylaşsanız keşke. Malum, devlet yönetimi ciddiyet ister”

“Sen de yapma bu cehaleti. Cahillerle mücadele edelim derken cehalet batağına saplanıyorsunuz. Sen bilmezsen halk bilir, salak salak kozlar veriyorsunuz. Kepez ve Çanakkale kaç dönemdir CHP’den. Demek ki sizin önceki başkan hırsızın dik alasıymış. Meclis sizin gibilerden arındırılmalı”

Paylaşımı sildi

CHP'li Mahmut Tanal, paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 17:37
  1. Çanakkale
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