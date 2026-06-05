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Gündem AK Parti’ye niye soruşturma açılmıyor?" Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan cevapladı
Gündem

AK Parti’ye niye soruşturma açılmıyor?" Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan cevapladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
AK Parti’ye niye soruşturma açılmıyor?" Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan cevapladı

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci ile AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi sonrasında gündeme getirilen "kol saati" tartışmalarını değerlendirdi.

Alan, CHP kurultayında delegelerin oylarının çeşitli vaatler ve maddi imkanlarla yönlendirildiğine ilişkin iddiaların mahkeme dosyalarına girdiğini belirterek, tanık ifadelerinde nakit para teklifleri, iş vaadi, telefon dağıtımı ve çeşitli menfaat sağlama iddialarının yer aldığını hatırlattı.

Bazı medya kuruluşları ve gazetecilerin, AK Parti Kongresi sonrasında delegelere hediye edilen imzalı kol saatlerini gündeme taşımasını eleştiren Alan, bu durumun CHP kurultayında ortaya atılan iddialarla kıyaslanamayacağını savundu. AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğunu ve kongre sonrasında delegelere hatıra niteliğinde saat hediye edildiğini belirten Alan, bunun "oy satın alma" olarak yorumlanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Yazısında özellikle gazeteci Deniz Zeyrek'in açıklamalarına değinen Alan, CHP kurultayındaki iddialar ile AK Parti kongresindeki saat hediyesinin aynı kategoride değerlendirilmesini eleştirdi. CHP kurultayına ilişkin tanık ifadelerinde yer alan para teklifleri, oy yönlendirme girişimleri ve çeşitli menfaat sağlama iddialarının yargı sürecinde incelendiğini vurgulayan Alan, kamuoyunun bu iddialara odaklanması gerektiğini savundu.

Murat Alan ayrıca bazı gazetecilerin iş insanlarıyla ilişkileri ve çeşitli menfaat iddialarına yönelik tartışmalara da değinerek, medya mensupları hakkındaki iddiaların da araştırılması gerektiğini ileri sürdü.

Yazısında, CHP kurultayına ilişkin soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddiaların kamuoyunda yeterince tartışılmadığını öne süren Alan, bazı medya kuruluşlarının ve yorumcuların bu konudaki yaklaşımını eleştirerek, gazeteciliğin siyasi tarafgirlikten uzak şekilde yapılması gerektiğini savundu.

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