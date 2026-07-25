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Gündem Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması Bu dosyanın peşini Bırakmayacağız
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Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması Bu dosyanın peşini Bırakmayacağız

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması Bu dosyanın peşini Bırakmayacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun akıbetini aydınlatmak amacıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli gelişmeleri paylaştı. Yeni dalga operasyonlarda 15 kişinin tutuklandığını belirten Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız." mesajını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içerisinde yürütülen soruşturmaların çok yönlü ve kapsamlı olarak derinleştirildiğini bildirdi. Sürece dair güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşan Gürlek, bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte toplam 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiğini açıkladı.Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre; yürütülen yasal işlemler kapsamında 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ayrıca kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye’ye iade sürecinin başlatıldığı ve 2 şüphelinin gözaltı işlemlerinin halihazırda sürdüğü ifade edildi.

Soruşturmanın teknik ve kriminal boyutuna da dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak tüm delillerin eksiksiz şekilde toplanması için çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü belirtti. Dosya kapsamında HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulguların detaylı bir şekilde mercek altına alındığı açıklandı. Bakan Gürlek, özellikle şüpheliler tarafından silindiği ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesi için yoğun bir mesai harcandığını vurguladı. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de tutuklandı. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de tutuklandı.

Soruşturmayı büyük bir özveriyle koordine eden kurumlara teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek; Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına, özel olarak JASAT ekiplerine, KOM Başkanlığına, MASAK’a ve Adli Tıp Kurumuna şükranlarını sundu.Sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacaklarının altını çizen Bakan Gürlek, açıklamalarını şu net ifadelerle tamamladı:"Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, iş insanı O.Y, F.K, A.Ş, H.K, E.E, M.Y, T.S, E.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla Y.S, M.P. ve Y.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

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