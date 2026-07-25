  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni Parti takıyyeyle tekmeyle kuruldu! Parti yeni pislikler aynı Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde Siyonist İsrail’in karşı çıkmasına rağmen Türk’ün görev süresi 4 yıl daha uzatıldı Kırıp döküp yağmalayıp gittiler UCM, Netanyahu için tutuklama isteyen başcavcıyı görevden aldı Yeni Parti için yeni transfer iddiası! “10 vekil daha katılacak” İtalya açıklarında feci olay: Türk denizciler havasız kalarak can verdi Mafya dizileri Meclis'te! HAMAS'tan Batı Yaka mesajı: Filistin halkı direnişten vazgeçmeyecek CHP değil, asıl bunu konuşmalıyız! Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Dünya ‘Gel bakalım ABD’ İran halkı silah kuşandı
Dünya

‘Gel bakalım ABD’ İran halkı silah kuşandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
‘Gel bakalım ABD’ İran halkı silah kuşandı

İran televizyonundan "Cask kentinde silahlı halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde devriye geziyor" açıklaması yapıldı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD’nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.

İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi.

Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD’nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi.

 

Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu.

ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.

Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde
Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde

Gündem

Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde

İzmir'de mide bulandıran görüntü!
İzmir'de mide bulandıran görüntü!

Gündem

İzmir'de mide bulandıran görüntü!

ABD ordusu İran'a giden tankeri vurdu! Ablukayı aşma girişimi başarısız oldu
ABD ordusu İran'a giden tankeri vurdu! Ablukayı aşma girişimi başarısız oldu

Gündem

ABD ordusu İran'a giden tankeri vurdu! Ablukayı aşma girişimi başarısız oldu

ABD siyasetinde İran ve İsrail çatlağı Kumar oynadı ve kaybetti
ABD siyasetinde İran ve İsrail çatlağı Kumar oynadı ve kaybetti

Dünya

ABD siyasetinde İran ve İsrail çatlağı Kumar oynadı ve kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23