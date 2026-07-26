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Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

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Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

Avrupa Merkez Bankası, ortak para birimi Euro'da 2002 yılından bu yana gerçekleştirilecek ilk kapsamlı yeniden tasarım süreci için finale kalan on öneriyi kamuoyuyla paylaştı. Sahteciliğe karşı üst düzey güvenlik önlemleri ve görme engelliler için erişilebilirlik odaklı yenilikler içeren yeni seride Beethoven ve Marie Curie gibi dünyaca ünlü isimlerin portrelerine yer verilmesi planlanıyor. Tasarım ve test aşamalarının ardından yeni nesil banknotların önümüzdeki birkaç yıl içinde kademeli olarak dolaşıma girmesi bekleniyor.

#1
Foto - Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

Avrupa'nın ortak para birimi Euro'da tarihi değişiklik için süreç hızlandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni nesil Euro banknotlarının tasarımı için finale kalan 10 öneriyi kamuoyuyla paylaştı. ECB'nin çalışması, Euro banknotlarının 2002'de kullanıma girmesinden bu yana gerçekleştirilecek ilk kapsamlı yeniden tasarım olma özelliği taşıyor. Yeni tasarımların sadece görünümü değiştirmesi hedeflenmiyor. Banknotlarda sahteciliğe karşı daha gelişmiş güvenlik özelliklerinin kullanılması, görme engelli kişiler için erişilebilirliğin artırılması ve çevresel etkinin azaltılması da planlanıyor.

#2
Foto - Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

ECB'nin tasarım yarışmasında finale kalan öneriler iki ana tema etrafında şekilleniyor: "Avrupa kültürü" ve "Nehirler ve kuşlar." "Avrupa kültürü" temasında Avrupa'nın kültürel mirasına katkıda bulunan önemli isimlerin portreleri banknotların ön yüzüne taşınıyor. Arka yüzlerde ise Avrupa'nın ortak kültürel yaşamını temsil eden mekan ve faaliyetlere yer veriliyor. Nihai tasarımın belirlenmesi, yeni Euro banknotlarının hemen dolaşıma çıkacağı anlamına gelmeyecek. Seçilecek tasarımın geliştirilmesi, güvenlik ve teknik testlerinin tamamlanması ve üretim aşamasına geçilmesi gerekecek. ECB, yeni serinin dolaşıma girmesinin birkaç yıl alacağını belirtiyor. "Avrupa kültürü" temasının seçilmesi durumunda banknotların üzerinde yer alması planlanan isimler şöyle:

#3
Foto - Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

5 Euro: Maria Callas

#4
Foto - Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

10 Euro: Ludwig van Beethoven

#5
Foto - Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

50 Euro: Miguel de Cervantes

#6
Foto - Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

100 Euro: Leonardo da Vinci

#7
Foto - Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

200 Euro: Bertha von Suttner

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