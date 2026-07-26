Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var

Avrupa Merkez Bankası, ortak para birimi Euro'da 2002 yılından bu yana gerçekleştirilecek ilk kapsamlı yeniden tasarım süreci için finale kalan on öneriyi kamuoyuyla paylaştı. Sahteciliğe karşı üst düzey güvenlik önlemleri ve görme engelliler için erişilebilirlik odaklı yenilikler içeren yeni seride Beethoven ve Marie Curie gibi dünyaca ünlü isimlerin portrelerine yer verilmesi planlanıyor. Tasarım ve test aşamalarının ardından yeni nesil banknotların önümüzdeki birkaç yıl içinde kademeli olarak dolaşıma girmesi bekleniyor.