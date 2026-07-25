  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtalya açıklarında feci olay: Türk denizciler havasız kalarak can verdi Mafya dizileri Meclis'te! HAMAS'tan Batı Yaka mesajı: Filistin halkı direnişten vazgeçmeyecek CHP değil, asıl bunu konuşmalıyız! Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken çağrı Yeni Parti'ye şaibe gölgesi! Kurucular arasında iddianamelerde adı geçen isimler var Barış Yarkadaş ile Atilla Taş arasında Cami tartışması Batı Trakya’da Müslüman Türkler direniyor! ABD ordusu İran'a giden tankeri vurdu! Ablukayı aşma girişimi başarısız oldu Filistinli yaşlı kadın evi için 1 milyon dolarlık teklifi reddetti! Dev giyim markaları çocukları çıplaklığa alıştırıyor!
Siyaset Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Özgür Özel, aralarında adları yolsuzlukla ve hırsızlıkla anılan kişilerinde bulunduğu birçok CHP’li ismi peşine takarak kurduğu Yeni Parti’ye götürürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer’de katıldığı üye katılım toplantısında yeni partiye göndermelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, “Çalan, çırpan siyasetçi istemiyoruz. Eğer malı götürmek istiyorsan partinin dışına çıkacaksın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği üye katılım törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir. Kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz.

Çırpan köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, yolsuzluk yapanlarla aynı yerlerde duramaz. Malı götürenlerle aynı yerlerde duramaz.

Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23