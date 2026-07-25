Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği üye katılım törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir. Kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz.

Çırpan köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, yolsuzluk yapanlarla aynı yerlerde duramaz. Malı götürenlerle aynı yerlerde duramaz.

Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın.