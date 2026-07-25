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Gündem Tüm uyarılara rağmen aynı manzara Burası su kuyusu değil Zincirlikuyu
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Tüm uyarılara rağmen aynı manzara Burası su kuyusu değil Zincirlikuyu

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İBB tarafından gerekli müdahaleler yapılmayan Zincirlikuyu alt geçidini yine sağanak sonrası su bastı, hiçbir önlem almayan belediye ekipleri biriken sular için tahliye çalışması başlattı

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidinde su baskını meydana geldi. Araçların geçişinde yer yer aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Nispetiye Caddesi Zincirlikuyu alt geçidi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Etkili olan sağanak sonrası alt geçit girişinde su baskını meydana geldi. Araçların yer yer geçişlerinde aksamalar yaşanırken, belediye ekiplerinin biriken suyu tahliye etmek için çalışmaları sürüyor.

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